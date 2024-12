S.A. 23 febbraio 2022 Dolci e tradizioni in algherese: il libro Uno scrigno che racchiude uno spaccato di vita e cultura algherese di Pigiama & Sardonicus, impreziosito dalla Traduzione libera in Algherese di Francesco Ballone. Venerdì la presentazione



ALGHERO - Venerdì 25 febbraio alle 18.30 ad Alghero, presso l'ex mercato civico di Via Sassari, Pigiama & Sardonicus presentano il loro libro Alghero: storielle di dolci e loro tradizioni (Edizioni del sole).

Una raccolta di racconti e ricette. Uno scrigno che racchiude uno spaccato di vita e cultura algherese, impreziosito dalla Traduzione libera in Algherese di Francesco Ballone. Interverranno con gli autori Franca Masu e Francesco Ballone. L'appuntamento è organizzato dalla Libreria Cyrano e dalla Fodazione Alghero con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Alghero e in collaborazione con le Tenute Sella & Mosca, le Edizioni del Sole e l'Associazione Itinerandia (è consigliata la prenotazione online al link https://alghero-strorielle-di-dolci.eventbrite.it oppure ai seguenti recapiti: 079 9738303 - cyrano.libri@gmail.com).