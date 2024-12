S.A. 23 febbraio 2022 Futsal, Cus Sassari affonda Cagliari Partita valida per le qualificazioni ai Campionati Nazionali Universitari nella categoria futsal. I sassaresi sono riusciti a imporsi grazie a tre gol negli ultimi 10′. Il ritorno 1 marzo nel capoluogo sardo



SASSARI - Vittoria per 5-1 per il CUS Sassari nelle qualificazioni ai Campionati Nazionali Universitari nella categoria futsal. I sassaresi, al termine di un match intenso e senza esclusione di colpi, a differenza di quanto possa lasciare immaginare il punteggio, sono riusciti a imporsi grazie a tre gol negli ultimi 10′. Il ritorno, previsto per il 1 marzo, si giocherà nel capoluogo sardo.



Nella prima frazione, Corda e compagni si portano subito in vantaggio con Pietro Bechere. La reazione del CUS Cagliari non tarda ad arrivare, ma in chiusura di tempo Gavino Bechere firma il raddoppio, che porta le squadre al riposo sul 2-0. Il CUS Cagliari, come dimostrato nella prima frazione non è certamente una formazione facile da affrontare e dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, gli ospiti accorciano sul 2-1 con Torru.

A 10′ dalla fine in seguito a un brutto fallo di un giocatore del CUS Cagliari, si scatena un parapiglia e vengono espulsi totalmente tre giocatori: due del CUS Sassari (Francesco Montesu e Gavino Bechere) e uno degli ospiti.



Con i campo quattro giocatori per squadra, i padroni di casa, spinti dal pubblico presente al PalaSantoru allungano sul 3-1 con la rete di Matteo Deidda. Il CUS Cagliari, ristabilito il 5vs5, cerca di limitare i danni, ma si scopre e lascia tanti spazi ai sassaresi. Deidda, in contropiede, firma la sua doppietta portando il CUS Sassari sul 4-1. Nel finale c’è il tempo per il gol del definitivo 5-1, firmato, ancora una volta da Pietro Bechere.