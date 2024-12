Cor 25 febbraio 2022 L´Avis Porto Torres approva il bilancio L’appuntamento è per domani (sabato), alle ore 15, presso la sala congressi “Filippo Canu” per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del bilancio preventivo 2022



Porto Torres - L’associazione Avis comunale di Porto Torres si riunisce per la 44esima assemblea nazionale degli associati. L’appuntamento è per domani (sabato), alle ore 15, presso la sala congressi “Filippo Canu” per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del bilancio preventivo 2022. Gli importanti documenti finanziari verranno illustrati durante l’incontro a cui parteciperanno anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale. All’ordine del giorno anche la relazione del colleggio dei Revisori dei conti, la nomina dei delegati dell’assemblea provinciale, regionale e nazionale, seguita dalla proclamazione degli eletti. A presiedere l’incontro sarà il presidente dell’Avis cittadino, Marco Marginesu che ricorda: «Per tutto il 2022 la raccolta di sangue si svolgerà nella sede di via Azuni a Porto Torres tutti i venerdì e un sabato al mese, con diverse raccolte straordinarie».