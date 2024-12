S.A. 27 febbraio 2022 Uccide suocero, gravi moglie e suocera Tragedia in famiglia a Porto Torres poco dopo le 20.30 di sabato: un uomo ha ucciso a sprangate il suocero e ha ridotto in fin di vita la suocera e la moglie, ricoverate in gravissime condizioni al Santissima Annunziata di Sassari



PORTO TORRRES - Una lite familiare finita in tragedia a Porto Torres. Un uomo, Fulvio Baule, 40 anni, muratore di Ploaghe, ha ucciso a sprangate il suocero, Basilio Saladino, poliziotto in pensione, e ha ridotto in fin di vita la suocera e la moglie. L'episodio è avvenuto in via Principessa Giovanna, al centro della città. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Porto Torres e del Comando provinciale di Sassari. Le due donne, gravemente ferite, sono state portate al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari con due ambulanze del 118.