S.A. 27 febbraio 2022 Crisi industriale: appello di 5 comuni Appello dei presidenti dei consigli comunali della Rete metropolitana: convocare stati generali delle istituzioni politiche



SORSO - Venerdì 25 febbraio 2022 presso il comune di Sorso si è tenuto un incontro dei Presidenti del Consiglio dei Comuni della Rete Metropolitana del Nord Sardegna. Erano presenti per il Comune di Sorso la Presidente Francesca Capai, Pina Pazzola Presidente del Consiglio Comunale di Sennori, Maurilio Murru Presidente del Consiglio Comunale di Sassari, Raffaele Salvatore Presidente del Consiglio Comunale di Alghero e Franco Satta di quello di Porto Torres.



Dopo i convenevoli di rito, soprattutto in merito al fatto che per la prima volta erano presenti le Presidenti Pina Pazzola e Francesca Capai, quest’ultima ha sostituito nella carica di Presidente Andrea Mangatia che nel Comune di Sorso ha assunto il ruolo di Assessore, è stata avviata la discussione del punto principale della riunione. Infatti i Presidenti in qualità di rappresentanti dei Consigli Comunali della Rete Metropolitana del Nord Sardegna hanno analizzato le iniziative da mettere in campo a sostegno dei sindacati, delle lavoratrici e dei lavoratori nella vertenza avviata per la ripresa degli investimenti sulla chimica verde, e il mantenimento degli accordi stipulati tra le parti nel 2011.



Pertanto dopo la giornata di sciopero generale fissata per il 3 marzo, e la manifestazione che si terrà a Cagliari davanti alla sede della Regione, i Presidenti si sono resi disponibili a valutare la possibilità di concordare con le parti sociali la convocazione a Porto Torres degli stati generali delle istituzioni politiche aperta alle rappresentanze sindacali. Considerata l’importanza del contesto i presidenti della Rete Metropolitana del Nord Sardegna intendono indirizzare la vertenza in modo da conferirgli il massimo peso istituzionale per una azione incisiva, condivisa con il territorio, affinché vengano attivate le azioni necessarie per rilancio della zona industriale, tenendo conto delle opportunità offerte dagli investimenti del PNRR, giacché il futuro dell'industria a Porto Torres è un tema che non riguarda solo il territorio del nord-ovest ma il futuro economico e industriale di tutta la Sardegna.