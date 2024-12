S.A. 27 febbraio 2022 Cisl: Idili confermato segretario Gallura Turismo, infrastrutture, agroalimentare e modello socio sanitario integrato: i temi cardine dell’undicesimo congresso territoriale che si è concluso ieri al Conference Center di Porto Cervo



PORTO CERVO - La Cisl lancia il “Progetto Gallura”. Durante l’undicesimo congresso territoriale del sindacato, che si è svolto oggi nel Conference Center di Porto Cervo, Mirko Idili - riconfermato segretario generale della Cisl Gallura - ha proposto un nuovo modello di sviluppo della Gallura che coinvolga tutte le forze del Nord Est dell’Isola. Un piano strategico di ampio respiro, capace di cogliere le grandi opportunità di sviluppo dell’economia del territorio e di affrontare il futuro. Sfide che potrebbero non essere vinte se la Gallura non troverà la necessaria coesione e la capacità di gestire le singole comunità seguendo un modello amministrativo maggiormente uniforme rispetto a quello attuale.



Idili ha sottolineato come la governance politica finora non sia stata sufficientemente efficace: da questa considerazione nasce la volontà di lanciare il Progetto Gallura. «La pandemia deve rappresentare l’occasione per ripensare, innovandolo, il nostro modello di sviluppo – ha detto Idili - cogliendo così le opportunità che sono a disposizione del territorio a partire dalla valorizzazione di settori trainanti della nostra economia. Infrastrutture, agroalimentare, sanità di eccellenza, trasporti, turismo nelle sue diverse declinazioni (lento, emozionale, balneare, golfistico, che valorizzi le ippovie e le ciclovie) rappresentano direttrici di sviluppo della nostra economia molto importanti e sulle quali puntare con determinazione nel proseguo del decennio».



La Cisl chiede alle parti in causa di istituzionalizzare un tavolo di concertazione tra sindacati, amministrazioni locali e regionali, forze sociali e associazioni datoriali: un sistema di indirizzo gestionale in grado di dare una svolta effettiva alla società gallurese. Al Congresso ha partecipato anche il segretario confederale della Cisl nazionale, Angelo Colombini: «La Gallura è una terra meravigliosa che ha bisogno di lavoratori competenti in grado di tutelarne la bellezza. Pertanto – ha rimarcato - ritengo sia necessario dare grande attenzione alla formazione, per fare in modo che i giovani galluresi restino qui e non siano costretti ad andar via per trovare un lavoro dignitoso».



Nella foto: Mirko Idili