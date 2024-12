S.A. 28 febbraio 2022 Grig contro resort a Torregrande Davanti al Tar Sardegna in difesa della costa di Torregrande e del piano paesaggistico regionale che prevede un complesso ricettivo, villette, un campo da golf, servizi turistici, opere di urbanizzazione, club house, servizi commerciali



ORISTANO - E’ in corso di notifica il ricorso davanti al T.A.R. Sardegna del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Augusto Melis Costa del Foro di Cagliari, contro il provvedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto immobiliare Ivi Petrolifera s.p.a. previsto sul litorale di Torregrande, a Oristano. Si tratta di un complesso ricettivo, villette, un campo da golf, servizi turistici, opere di urbanizzazione, club house, servizi commerciali che sorgerà nella Pineta litoranea di Torregrande, in gran parte di proprietà pubblica.



Il progetto immobiliare prevede nella “riqualificazione urbanistica e ambientale dell'area, di estensione pari a 110,53 ettari. «Tali aspetti erano già stati evidenziati dal Servizio regionale Tutela paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano (nota prot. n. 32806 del 23 luglio 2014) eppure il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. fa finta di niente» si legge nella nota diffusa dall'associazione ambientalista.



Il GrIG si rivolge al T.A.R. Sardegna «per difendere il litorale e la pineta di Torregrande e per difendere il piano paesaggistico regionale dalle aggressioni anche di chi dovrebbe esserne il primo difensore, l’Amministrazione regionale, oggi purtroppo guidata da chi vorrebbe spazzar via ogni norma di tutela. Oltre 39 mila cittadini hanno sottoscritto la petizione per la salvaguardia delle coste sarde, per il mantenimento dei vincoli di inedificabilità costieri, i vincoli di inedificabilità nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina, stabiliti dalle normative vigenti e dalla disciplina del piano paesaggistico regionale (P.P.R.) e questo ricorso è nel solco delle azioni legali per la difesa delle coste sarde».