Cor 1 marzo 2022 L´università di Sassari pronta ad accogliere studenti ucraini



SASSARI - Oggi il Rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, e l'Arcivescovo Metropolita di Sassari, Mons. Gianfranco Saba, hanno inviato alla Ministra dell'Università e della Ricerca Cristina Messa una lettera per «esprimere dolore e preoccupazione» per ciò che sta succedendo in Ucraina e manifestare massima disponibilità a intraprendere «ogni iniziativa volta a sostenere programmi di accoglienza e sostegno per gli studenti che arriveranno in Italia finalizzati a partecipare a percorsi di studio e formazione a tutti i livelli di istruzione universitaria, Corsi di Laurea, Post-Laurea e di Alta formazione».