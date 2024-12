Cor 3 marzo 2022 Riesplode la lite, per l'Udc «pagina vergognosa» Urla e minacce: riesplode con prepotenza la lite tra i consiglieri di maggioranza col sindaco che minaccia di sbattere fuori dalla coalizione il consigliere Christian Mulas, che invia una nota infuocata all´indirizzo degli alleati



ALGHERO - Che non ci fossero da tempo grandi convergenze tra l'Udc e molti gruppi della coalizione al governo della città di Alghero è cosa nota. Come i rapporti ai minimi termini tra sindaco e numerosi esponenti dello Scudo Crociato. Ma niente lasciava intendere un così improvviso riacutizzarsi della crisi nel bel mezzo dei lavori consiliari presieduti da Lelle Salvatore, l'unico del gruppo ancora saldamente legato al sindaco.



«Ieri abbiamo assistito ad una pagina vergognosa della politica algherese, a fronte di una richiesta durante il Consiglio Comunale, di discutere una mozione presentata dall'Udc peraltro sottoscritta da tempo da tutti i capigruppo della maggioranza, con un atto ostile da parte di una buona parte della stessa e dal Sindaco, è stata negata la possibilità di discuterla nonostante trattasse di argomenti importanti come la devianze giovanili, un tema delicato e importate visto anche le numerose criticità che oggi stanno vivendo i nostri giovani. La situazione ci vede fortemente rammaricati per un comportamento ostile verso un partito che ha sempre contribuito in maniera fattiva al lavoro. Pertanto non comprendiamo le motivazioni di questo atteggiamento. L'Udc è un partito della maggioranza e continuerà ad esercitare il suo operato all'interno della stessa».



Lo scrive per conto del gruppo consiliare dello Scudo Crociato di Alghero, Christian Mulas. Proprio a lui il sindaco, in occasione della breve interruzione dei lavori consiliari di ieri (mercoledì), prima che il consiglio si dichiarasse deserto, si era rivolto minacciando la sua «cacciata» dalla maggioranza. Urla e minacce che riesplodono prepotenti al Quarter, una situazione immediatamente stigmatizzata dalle opposizioni, frutto di ruggini ed evidenti strascichi conseguenti alla recente presa di posizione dell'Udc nei confronti dell'amministrazione ed alle richieste, mai assecondate, d'ingresso nell'esecutivo.



Nella foto: Christian Mulas (Udc) col sindaco di Alghero Mario Conoci