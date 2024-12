S.A. 9 marzo 2022 Scrittrice catalana si racconta ad Alghero Il primo romanzo di Aina Fullana, Els dies bons (I bei giorni), ha vinto il Premio Valencia dell┤Istituto Alfons el MagnÓnim per la narrativa nel 2021. Sabato 12 marzo la presentazione in piazza Sulis



ALGHERO - Nella settimana dell'8 marzo il mondo sembra puntare sulle qualitÓ e le eccellenze delle donne, anche se per un periodo di tempo limitato. Quest'anno non stiamo solo mettendo in evidenza una realtÓ come la forza delle donne, ma stiamo anche rivendicando come le giovani donne siano il catalizzatore della nostra societÓ. Aina Fullana, appena 25enne, Ŕ un chiaro esempio di questa ondata energica e rivitalizzante che cambierÓ il paradigma della letteratura catalana. Laureata in Lingua e Letteratura Catalana all'UniversitÓ delle Isole Baleari, il suo primo romanzo, Els dies bons (I bei giorni), ha vinto il Premio Valencia dell'Istituto Alfons el MagnÓnim per la narrativa nel 2021. E che dire di Aina Fullana che fa risuonare il suo nome e il suo lavoro ovunque?



L'autrice, con uno stile di lettura realistico e agile, ci introduce dentro il pensiero di un tossicodipendente e sottolinea il bisogno umano di cercare, nonostante le avversitÓ pi¨ cruente, i giorni buoni. L'autrice crea un mondo in cui i personaggi condividono i loro problemi, ci trascendono e ci sfidano: i pensieri di un tossicodipendente, le paure di una donna disprezzata e intrappolata in un matrimonio instabile, i problemi di una giovane donna alienata da un mondo che non sa come gestirlo emotivamente... Els dies bons (I bei giorni) sono, dopotutto, lo specchio di una societÓ che cambia, in cui le donne hanno alzato la voce e occupato pi¨ spazio. E cosa dovrebbero dirci?



Per rispondere a questa domanda si attende la presentazione del libro Els dies bons in programma sabato 12 marzo, alle 18, alla Torre de Sulis ad Alghero. All'evento parteciperanno l'autrice, Aina Fullana; Vittorio Nonis della Libreria Il Labirinto; GustauNavarro, responsabile dell'Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya; e Arantxa LlÓcer, professoressa di catalano all'UniversitÓ di Sassari. L'evento Ŕ organizzato dalla Generalitat de Catalunya Ofici de lĺAlguer, Libreria Il Labirinto, Institut Ramon Llull; con il sostegno del Municipio di Alghero, della Fondazione Alghero e dell'Associazione Culturale Alghenegra.