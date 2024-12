Cor 12 marzo 2022 Impact Sardegna: ultime candidature Il corso, che partirà il 25 marzo 2022, dal titolo “Territori, connessioni, innovazione”, si focalizzerà su temi legati alle connessioni fisiche (trasporti, porti e aeroporti), digitali, sociali (società, politica, istituzioni) e all’economia delle connessioni



CAGLIARI - Fino alla mezzanotte del 13 marzo sarà possibile inviare la propria candidatura per partecipare alla terza edizione dei Corsi Impact in Sardegna organizzati dalla Scuola di Politiche. Il corso, che partirà il 25 marzo 2022, dal titolo “Territori, connessioni, innovazione”, si focalizzerà su temi legati alle connessioni fisiche (trasporti, porti e aeroporti), digitali, sociali (società, politica, istituzioni) e all’economia delle connessioni.



Impact Sardegna è aperto a 40 giovani di età compresa tra 18 e 30 anni. Il Corso è organizzato dalla Scuola di Politiche in collaborazione con l’Università di Cagliari – Dipartimento di Scienze Politiche e dalla Svimez – Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. La responsabilità scientifica dei corsi è affidata a Carla Bassu, docente ordinaria di Diritto Pubblico Comparato all’Università di Sassari, e Stefano Rombi, docente di Scienza Politica all’Università di Cagliari.



Impact è un programma intensivo e gratuito di formazione: 5 lezioni che si svolgeranno il venerdì e il sabato da fine marzo a fine maggio, per un totale di 40 ore. Il termine del corso, che prevede anche esercitazioni e incontri con i protagonisti della scena culturale dell’isola, è previsto per il 21 maggio. La frequenza al programma Impact consente la partecipazione alle attività della Scuola di Politiche (Summer School, Conferenze e Andreatta Lecture) e dà diritto all’iscrizione al network degli Alumni SdP. La Scuola di Politiche è stata fondata nel 2015 dall’ex premier Enrico Letta ed è giunta ormai al suo settimo anno di attività. Il presidente della Scuola è Antonio Nicita, la direttrice è Grazia Iadarola. Quello della Sardegna è uno dei cinque corsi Impact attivi in Italia insieme a quelli di Torino, Milano, Genova e Arcavacata di Rende-Università della Calabria.