Cor 13 marzo 2022 Distretto Sanitario: conferenza a Tempio Ieri a Tempio la Conferenza dei Sindaci del Distretto Sanitario per affrontare ancora una volta la questione della Sanità nel territorio della Gallura, in merito all’Ospedale “Paolo Dettori” e alle tante problematiche di medicina territoriale



TEMPIO - Si è tenuta a Tempio, nella Sala consiliare del Comune, la Conferenza dei Sindaci del Distretto di Tempio Pausania convocata dal Presidente del Distretto e sindaco di Tempio Gianni Addis, per affrontare ancora una volta la questione della Sanità nel territorio della Gallura, in merito all’Ospedale “Paolo Dettori” e alle tante problematiche di medicina territoriale. Presenti tutti i Sindaci del Distretto sanitario – Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio, Trinità – il delegato del Sindaco di Viddalba e i Capi Gruppo consiliari di Tempio: Alessandra Amic, Nicola Comerci, Alessandro Cordella e Franco Marotto.



Hanno preso parte all’incontro anche il Direttore sanitario Raffaele De Fazio della ASL Gallura, il Direttore del Distretto Antonio Cossu e il Segretario della Conferenza Leonardo Tilocca. Assente per sopraggiunti impegni il Direttore Generale della ASL Gallura Marcello Acciaro. L’incontro è stata l’occasione per presentare a tutti i partecipanti il documento redatto nei giorni scorsi in sede di Conferenza di Capigruppo del Comune di Tempio, documento ieri condiviso e sottoscritto da tutti i Capigruppo e Sindaci del Distretto, contenente le richieste del territorio alla ASL, per una immediata riattivazione dei servizi minimi essenziali, sia ospedalieri che territoriali, sospesi o ridotti negli ultimi anni, con la precisa richiesta di riportare tali istanze in occasione della redazione del piano aziendale di prossima attuazione.



«È stato un momento di utile confronto – ha dichiarato il sindaco Addis – sono intervenuti tutti i Sindaci e i Capigruppo presenti, e tutti hanno ribadito con forza la necessità di efficaci e concrete risposte da parte dell’Asl». I vertici Asl hanno recepito le proposte ed assicurato il loro impegno affinché quanto prima si possano dare adeguate risposte ai cittadini del territorio, compatibilmente con le norme attualmente in vigore e nel rispetto di queste. «Confidiamo ora – ha aggiunto il sindaco di Tempio – che le istanze presentate nel documento da noi sottoscritto oggi, che il Direttore Generale Acciaro riterrà compatibili con le linee guida regionali, possano essere adottate nell’Atto aziendale. Sono e siamo rimasti soddisfatti per la disponibilità mostrata dall’Asl, ma abbiamo ribadito la necessità che si passi dalle parole ai fatti e che si abbiano in tempi brevi le prime risposte concrete alle esigenze manifestate dal territorio».