Cor 13 marzo 2022 Agroalimentare: settore in ginocchio Cna Agroalimentare Sardegna: settore messo in ginocchio dagli aumenti di materie prime, gas e gasolio. Ci sono molte sperequazioni tra le aziende locali sarde che lavorano per la Grande Distribuzione Organizzata



CAGLIARI - Oltre gli aumenti si stanno verificando speculazioni diffuse su prodotti che scompaiono improvvisamente dal mercato senza un reale motivo apparente se non quello di farne scorta per poi far rialzare i prezzi. Ci sono molte sperequazioni tra le aziende locali sarde che lavorano per la Grande Distribuzione Organizzata: solo alcuni fornitori riescono a farsi riconoscere gli aumenti di listino. Le imprese che non riescono a farsi adeguare i listini con i clienti devono sperare di avere poche richieste per limitare i danni perché vendere sottocosto affossa ulteriormente aziende già in netta difficoltà e con una prospettiva incerta per i prossimi mesi. Mattu (CNA Agroalimentare Sardegna): Il consumatore finale ha toccato con mano il rincaro dell’energia elettrica ed è dunque consapevole che certi aumenti sono inevitabili, ma tende a vedere delle azioni di mera speculazione proprio da chi opera nel mercato locale, mentre invece noi piccoli produttori siamo schiacciati tra due anelli della filiera e spesso appariamo i responsabili di situazioni di cui noi stessi siamo vittime.