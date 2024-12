Cor 14 marzo 2022 Amatori Alghero, buon pareggio a Torino Si chiude con più due punti in classifica, la trasferta dei giallorossi a Torino. Sesto posto in classifica, con ventuno punti e tanta voglia di risalirla: 17-17 il punteggio finale



ALGHERO - Si chiude con più due punti in classifica, la trasferta dei giallorossi a Torino. Sesto posto in classifica, con ventuno punti e tanta voglia di risalirla. 17-17 il punteggio finale, in questa domenica che vede il recupero della VII giornata di andata, prevista per il 23 gennaio scorso, ma interdetta causa l'alto numero di contagi da covid 19.



«Un primo tempo difficile, durante il quale abbiamo sofferto molto nella conquista, sia in mischia che in tuche - spiega Gino Troiani, direttore generale dell'Amatori Rugby Alghero - nel secondo tempo siamo riusciti a tirare fuori la grinta che ci contraddistingue, mettendo a punto il nostro gioco e venendo fuori anche dal punto di vista fisico. I due punti portati a casa sono comunque importanti, per la classifica e il morale; continueremo a lavorare duro per preparare al meglio le prossime gare e continuare il nostro percorso di crescita».



TKGROUP VII RUGBY TORINO – AMATORI RUGBYALGHERO 17-17 (pt 17-3)

via Cascina Nuova, Settimo Torinese



Marcatori. Primo tempo: 1’ meta De Klerk (VII) trasf. Pelozzi (7-0); 18’meta Manga (VII) no tr. (12-0); 27’ punizione May (AL) (12-3); 39’ meta Reginato (VII) no tr. (17-3) . Secondo tempo: 35’ meta Cataldi (AL) trasf. May (17-10); 40’ meta Cataldi trasf. May (17-17)



TKGROUP VII RUGBY TORINO: Angotti (20’ st. Cairola); Perini (23’ st Trinchera); Cavallero; Belliero; Veroli (16’ st Lo Greco S.); Monfrino; Nepote; Ciraulo; Augello (26’ st Lo Greco C.); Pelozzi; Costantinescu; Marchi (Cap); De Klerk; Manga; Reginato (34’ st . Cotroneo) A disposizione: Scatigna; Trinchera; Cairola; Lo Greco S.; Lo Greco C.; Cotroneo; Gelos.

Coach: Mauro Monfrino



AMATORI RUGBY ALGHERO: Cataldi; Marchetto; Stefani(35’ pt Macchioni); Lo Pilato (1’ st Capozzucca); Tveraga; Gabbi(30’ st Ilie); Canulli; Fine; Di Stefano (30’ st Toniolo); Cipriani; Delrio; Serra (Cap); Izzo; May. A disposizione: Mcchioni G.; Gueye; Ilie; Cededdu; Capozzucca; Marinaro; Toniolo; Sanna.

Coach: Toniolo Matteo

Arbitro: Fabio Arone di Pisa

Assistenti: Smiraldi; Sibona

Note

Giornata nuvolosa spettatori 100 circa

Cartellini:

39’ pt, giallo a Macchioni G. (Alghero); 29’ st, giallo Trinchera (VII); 38’ st, giallo a Lo Greco Sebastiano)

Calci: Pelozzi (VII) 1-4; May (AL) 3-4



Nella foto: Leandro Cataldi, Pilone autore delle due mete algheresi