S.A. 14 marzo 2022 Franca Masu in concerto alle Baleari Il 19 marzo la cantante algherese farà un concerto con uno straordinario duo e presenterà alcuni dei nuovi pezzi dell’ultimo cd Cordemar: identità, poesia, jazz ed emozioni



ALGHERO - Franca Masu torna a Maiorca con una prima assoluta per il pubblico di Manacor: si presenta per la prima volta nella città delle Baleari in occasione del Festival BarnaSants, proponendo un repertorio che vuole abbracciare i brani più significativi della sua carriera artistica e diverse nuove canzoni dell’ultimo cd Cordemar.

Il concerto di Franca Masu è in collaborazione con Plataforma per la Llengua, grazie a un accordo che fa di Alghero una sede del festival del cantautorato e che promuove gli artisti algheresi, che, come in questo caso, sono ben rappresentati.



Il recital ha anche il sostegno del Consiglio Comunale di Manacor.

La cantante sarda di Alghero sarà accompagnata da un duo speciale di due giovani musicisti: Sade Mangiaracina, giovane e straordinaria pianista siciliana, e Luca Falomi chitarrista di Genova, nuovo talento del jazz italiano. Franca Masu, “la Voce de l’Alguer”, è conosciuta come un’artista passionale e con una personalità molto versatile. CORDEMAR è il suo nuovo spettacolo in cui si rivela nella sua pienezza, maturità e

in nuovi aspetti. Oggi che compie più di 20 anni dal suo esordio artistico, Masu propone un repertorio che mette in luce la propria naturale predisposizione al jazz e quella fantasia nell'improvvisazione che l'hanno resa un'artista originale e completa per la sua presenza scenica e la profondità delle sue capacità interpretative. Dalle melodie popolari di Alghero alle sue composizioni originali in italiano, alle più emozionanti canzoni napoletane, l'artista sarda ha creato

nel tempo un sapiente mix artistico tra memoria, poesia ed emozioni.



La sua terra natale, Alghero, e il suo catalano prezioso, sono al centro del suo cuore di donna e di artista. Storie d’amore, di gente di mare, storie lontane ma sempre così vicine alla vita di tutti i giorni, danno forza a un repertorio che viaggia anche quei mari del mondo che l’artista ama e percorre con il suo canto. Dunque, identità, poesia, aria di jazz e emozioni: queste le caratteristiche dello spettacolo con cui Franca Masu si presenterà al pubblico di Manacor. Una miscela che l'artista conosce molto bene, diventando nel tempo una delle voci più internazionali del Mediterraneo e realizzando, con gusto e saggezza, una fusione tra musica popolare e jazz.



Ad oggi ha pubblicato sette album, consolidando una brillante carriera artistica sui palchi più prestigiosi di festival world music e jazz. Con eleganza e innovazione ha saputo diffondere il suo canto dalla Sardegna fino all’Italia, Catalogna, Spagna, Germania, Lussemburgo, Polonia, Turchia, Canada e Argentina. A celebrare tanta passione e bellezza nella sua ricerca è arrivata anche l’assegnazione, da parte del Governo Catalano, della Creu de Sant Jordi, un riconoscimento a questa donna per lo studio e l’amore prodigato all’interno delle sue composizioni e della sua musica in difesa della diffusione del Catalano di Alghero nel mondo.

L’appuntamento è il 19 marzo alle 19:30 all’auditorium del conservatorio di Manacor.