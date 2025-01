G.M.Z. 17 marzo 2022 Decolla da Alghero la summer più ricca di sempre Il rilancio è completato. Dal 27 marzo 2022 prende avvio in Sogeaal la stagione primaverile-estiva che segna il record di frequenze marchiate Ryanair per lo scalo Riviera del Corallo. E tutto, nonostante Alghero non compaia ancora tra le basi del vettore irlandese. Nuova sinergia con Geasar per rafforzare la destinazione



ALGHERO - Il rilancio si può dire completato, ora toccherà soprattutto al territorio trovare i canali giusti per consolidare e rafforzare un network di tutto rispetto, che con le mosse azzeccate potrà soltanto crescere e sviluppare. Sogeaal dopo gli anni bui e difficili che hanno portato all'ingresso di F2i e le mazzate conseguenti alla pandemia, consolida la partnership storica col primo vettore low cost europeo e presenta una summer 2022 di tutto rispetto, che segna il record di frequenze marchiate Ryanair: più di 81 settimanali durante i mesi di picco estivi (erano 35 nel 2019), rafforzando in maniera molto importante la presenza sullo scalo, anche rispetto al periodo pre-pandemia. E tutto, nonostante lo scalo di Alghero non compaia ancora tra le basi ufficiali del vettore irlandese. E' proprio di queste ore un graduale potenziamento di numerose tratte con incrementi di rotazioni su Barcellona, Bologna, Bratislava, Bruxelles, Marsiglia, Malpensa e perfino Napoli e Vienna.



38 destinazioni, di cui 22 internazionali e 16 domestiche, con 17 Paesi collegati. Complessivamente, l’offerta dell’aeroporto di Alghero prevede un numero di posti in vendita che supera 1,5 milioni, con una crescita rispetto al 2019 pari al +13%. 6 le nuove destinazioni proposte nell’estate 2022: Bordeaux (Francia), Budapest (Ungheria), Dublino e Cork (Irlanda), Oslo (Norvegia) operata da Flyr (nuovo partner dello scalo algherese) e Nizza (easyJet, l'ultima novità). Nel corso della summer 2022 sono attesi, seppure in un contesto tuttora difficile, anche segnali di graduale ripresa dal traffico charter, soprattutto da e per la Scandinavia (Stoccolma e Copenaghen), cancellati negli scorsi anni a causa della pandemia.



Perfino l'annoso antagonismo con lo scalo Costa Smeralda di Olbia, oggi che la proprietà coincide, diventa uno dei punti di forza del ritrovato sistema aeroportuale del Nord Sardegna, in un'ottica che vede un'unica destinazione turistica con molteplici potenzialità e un'offerta turistico-ambientale impareggiabile. Il timetable complessivo del polo aeroportuale propone più di 77 destinazioni servite da oltre 40 compagnie aeree, per un totale di oltre 6 milioni di posti offerti. Nei giorni scorsi Sogeaal e Geasar hanno presentato tutte le novità ed il piano voli di Alghero e Olbia agli operatori turistici del Centro-Nord Sardegna. Durante l’incontro, a cui hanno partecipato le Camere di Commercio di Nuoro e Sassari, Federalberghi e Confindustria Centro Nord Sardegna, sono stati inoltre analizzati i trend di mercato riscontrati nella fase preparatoria della stagione, discusse le principali criticità rilevate e identificate le azioni sinergiche tra gli attori della filiera, finalizzate a massimizzare gli arrivi nei prossimi anni. Insomma, il futuro è servito.