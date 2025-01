Cor 17 marzo 2022 Torre Sulis: lo Dia Mundial de la Poesia Lo Dia Mundial de la Poesia, lunedì 21 marzo ad Alghero, Torre di Sulis, le celebrazione della festa della poesia con la Generalitat e le Associazioni della Consulta Civica







La Consulta Civica, con le dodici associazioni (Associació per la Salvaguarda del Patrimoni historico-cultural de l’Alguer, Òmnium Cultural de l’Alguer, Ateneu Alguerès, Associació Cultural Cabirol, Associazione T.E.S.A., Obra Cultural de l’Alguer, Escola de Alguerés Pasqual Scanu, Associació Cultural Edicions de l’Alguer, Centre Excursionista de l’Alguer, Plataforma per la Llengua, Saber i Sabor , Coro Polifonoco Alguerés) partecipa proponendo letture di testi e con la partecipazione di autori. Un evento che quest’anno si profila con un significato che non può esimersi dall’attualità di questi giorni e che farà da sfondo alla celebrazione. Oltre alla celebrazione di Gabriel Ferrater dal parte della Generalitat, le associazioni culturali locali proporranno una bellissima serie di testi di autori algheresi, contemporanei e non, che arricchiranno i contenuti della manifestazione. ALGHERO - Lo Dia Mundial de la Poesia, il prossimo 21 marzo, si celebra ad Alghero con una serata organizzata dalla Consulta Civica per le Politiche Linguistiche del Catalano di Alghero insieme alla Generalitat de Catalunya, la Libreria il Labirinto, con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero e con la Fondazione Alghero. L’appuntamento è presso la Torre di Sulis, alle 18 lunedì 21 marzo. Questa edizione che la Consulta vuole proporre con tutte le associazioni che ne fanno parte, nasce dalla collaborazione con la sede della Generalitat de Catalunya che ogni anno celebra la giornata internazionale.L’edizione 2022 in Catalogna è incentrata sulla poesia “Si puc” de Gabriel Ferrater, del quale quest’anno si commemora il centenario della nascita e il cinquantenario della morte. Come da tradizione, il testo è stato tradotto in ventidue lingue. Lo Dia Mundial de la Poesia è una iniziativa che vuole essere una festa della cultura, delle parole e dei testi.La Consulta Civica, con le dodici associazioni (Associació per la Salvaguarda del Patrimoni historico-cultural de l’Alguer, Òmnium Cultural de l’Alguer, Ateneu Alguerès, Associació Cultural Cabirol, Associazione T.E.S.A., Obra Cultural de l’Alguer, Escola de Alguerés Pasqual Scanu, Associació Cultural Edicions de l’Alguer, Centre Excursionista de l’Alguer, Plataforma per la Llengua, Saber i Sabor , Coro Polifonoco Alguerés) partecipa proponendo letture di testi e con la partecipazione di autori. Un evento che quest’anno si profila con un significato che non può esimersi dall’attualità di questi giorni e che farà da sfondo alla celebrazione. Oltre alla celebrazione di Gabriel Ferrater dal parte della Generalitat, le associazioni culturali locali proporranno una bellissima serie di testi di autori algheresi, contemporanei e non, che arricchiranno i contenuti della manifestazione. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat