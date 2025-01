S.A. 18 marzo 2022 Rugby: Torino-Alghero partita da ripetere La partita valida per il campionato di Serie A è stata condizionata da un errore arbitrale nell’applicazione della discussa norma 3.20, già alla ribalta della cronaca sportiba nel match tra Irlanda e Italia



ALGHERO - Sarà ripetuta la partita tra VII Torino e Alghero (finita in parità), condizionata da un errore arbitrale nell’applicazione della discussa norma 3.20, già alla ribalta della cronaca sportiva nel match tra Irlanda e Italia. La regola prevede che, se un giocatore di prima linea viene espulso e non c’è possibilità di sostituirlo con uno del suo stesso ruolo, per ragioni di sicurezza deve essere giocata una mischia no contest. La regola dal 2017 prevede però anche che, a questo punto, la squadra in inferiorità numerica debba togliere un altro giocatore dal campo.



Nel caso specifico la formazione algherese ha presentato una lista di 23 giocatori con sei uomini di prima linea, come normale che sia. Al 33esimo del primo tempo l’Alghero ha dovuto sostituire per infortunio il suo pilone sinistro Eliot Stefani con l’altro prima linea Gabriele Macchioni.



Tre minuti dopo, al 36’, Macchioni è stato espulso temporaneamente (cartellino giallo) dal direttore di gara. Dopo questo episodio, e fino al rientro dal “sin bin” del pilone, si sono giocate mischie no-contest, perchè Stefani non poteva rientrare in campo per motivi fisici. Il problema è lo spostamento del numero 6 dell’Alghero (Sebastiano Gabbi) in prima linea per le mischie no-contest, ma contemporaneamente gli algheresi sono rimasti in 14, mentre avrebbero dovuto restare in 13.