Muay thai, due sassaresi campionesse italiane

22 marzo 2022



SASSARI - La Muay thai sassarese è di alto livello e le finali dei campionati nazionali assoluti 2022 che si sono svolte a Roma nei giorni scorsi lo hanno confermato. Al Palatorrino Jessica Meloni (51kg) e Michela Demontis (48) hanno conquistato l'ambito titolo, portando così il Team Tarantini ancora una volta ai primi posti nella categoria femminile.



Ad aprire la serie dei combattimenti per le atlete sarde è stata Jessica Meloni che dopo i match di qualificazione, sul ring del palazzetto dello sport romano nella semifinale ha incrociato i guantoni con Magdalena Pircher. Le due atlete si erano già affrontate due volte, sempre per il titolo Italiano, e lo score era di una vittoria a testa. La naksu sassarese ha chiuso a suo favore un match acceso con una vittoria per verdetto unanime. In finale l'atleta allenata da Angelo Tarantini ha incontrato Cristina Giavara. Jessica Meloni ha sfoderato una prestazione davvero eccezionale, dominando tutti e tre i round. La sassarese si è imposta con autorità sull'avversaria che, nonostante tre conteggi, ha continuato a combattere con grande determinazione.



Meno fatica per Michela Demontis che torna a casa con un titolo conquistato per abbandono di match che, in realtà, non si è mai disputato. La pluricampionessa del Team Tarantini avrebbe dovuto affrontare Elena Cadoni, già nazionale di Kick Boxing e due volte campionessa del mondo. L'avversaria non si è presentata sul ring e Michela Demontis ha vinto per abbandono. Dopo Michela Demontis ed Elisabetta Scanu, adesso anche per Jessica Meloni si aprono le porte della nazionale. Per il Team sassarese e per il maestro Angelo Tarantini un momento di orgoglio perché salgono a tre le atlete del Tarantini Fight club che potrebbero vestire la maglia azzurra nelle prossime competizioni all'estero.