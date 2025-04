S.A. 22:09 Tennistavolo Sassari-Cagliari: semifinale scudetto La prima gara si gioca sabato alle 15.30 a Cagliari, contro la Marcozzi. Ritorno a Sassari martedì nella palestra della Scuola Media di viale Cossiga alle 18.30.



SASSARI - Il Tennistavolo Sassari affronta la sua prima semifinale scudetto della storia da sorpresa della A1 maschile. La prima gara si gioca sabato alle 15.30 a Cagliari, contro la Marcozzi. Ritorno a Sassari martedì nella palestra della Scuola Media di viale Cossiga alle 18.30. Nella classifica finale della stagione regolare le due formazioni sarde hanno chiuso appaiate a 19 punti con 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ma il team sassarese ha prevalso grazie al +14 contro il +13 dei cagliaritani nella differenza tra incontri vinti e persi.



Nei due match giocati in campionato vittoria della Marcozzi sul campo sassarese per 4-1 grazie alla doppietta di federico Vallino Costassa su Lubomir Pistej e Alessandro Baciocchi e alle vittorie di Carlo Rossi su Andrea Puppo e di Kostantinos Angelakis su Alessandro Baciocchi. Il punto della bandiera lo ha ottenuto Pistej su Rossi. Nel ritorno giocato al Palatennistavolo di Cagliari pareggio per 3-3 con doppietta di Sadi Ismailov su Vallino Costassa e Rossi, e successo di Lubomir Pistej su Chandra Jeet. L'altra semifinale vedrà giocare la capolista Apuania Carrara sul campo della Top Messina, che ha chiuso al quarto posto.