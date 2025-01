Cor 22 marzo 2022 «Mal di pancia, consiglio deserto» I consiglieri di opposizione ad Alghero sottolineano i recenti contrasti in maggioranza con l´Udc e la presenza di numerose incomprensioni tra consiglieri, critici sul Piano Particolareggiato del centro storico



ALGHERO - «Come previsto il consiglio comunale odierno va deserto, perché la maggioranza, visti i contrasti con l'Udc e i numerosi consiglieri col mal di pancia, teme la prima e preferisce utilizzare la seconda convocazione. Lunedì prossimo, pertanto, basteranno 9 consiglieri per, finalmente, approvare il piano del centro storico, adottato dal centrosinistra nella scorsa consiliatura nel lontano dicembre 2018 e che il centrodestra in tre anni non è stato ancora capace di approvare». Lo dichiarano i consiglieri comunali Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi.



Nella foto: l'aula consiliare deserta oggi ad Alghero