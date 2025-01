Cor 24 marzo 2022 Tc Alghero: grandi soddisfazioni Settimana ricca di soddisfazioni per i giovani del Tennis Club Alghero. Andrea Oronti si è aggiudicato il torneo maschile Under 16. Buone notizie anche da Olbia, dove Nicolò Serra è stato sconfitto solo nella finale del Torneo Ambrosio di Terza e Quarta categoria



ALGHERO - Settimana ricca di soddisfazioni per i giovani del Tc Alghero. Sui campi in terra battuta della Torres Tennis, Andrea Oronti si è aggiudicato il torneo maschile Under 16 superando 6-4 6-1 in finale Diego Pinna (Tc Cagliari), che in semifinale aveva stoppato un altro algherese, Giorgio Alias, spuntandola in rimonta 5-7 6-4 10-6.



Buone notizie anche da Olbia, dove Nicolò Serra è stato sconfitto solo nella finale del Torneo Ambrosio di Terza e Quarta categoria. Sui campi del Tc Terranova, Serra ha ceduto 6-3 6-2 davanti a Nicola D'Apice (Tc Arzachena).



Nelle competizioni a squadre, rinviate per pioggia le sfide Under 14 maschile e femminile, occhi puntati sull'Under 12 femminile del Tc Alghero, che ha sbancato 2-1 il Terranova. Alla sconfitta in tre set di Serena Cimino ha posto rimedio l'agevole vittoria di Eleonora Adamo, che poi si è ripetuta in doppio in coppia con Chiara Lovatti.



Nella foto: Diego Pinna e Andrea Oronti