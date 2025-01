S.A. 25 marzo 2022 «Guerriglia in maggioranza, commissione salta» Così si legge nella nota a firma dei consiglieri comunali dei gruppi consiliari di centrosinistra - Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD, in merito alla Commissione Urbanistica del 24 marzo saltata per assenza dì numero legale con il il Piano particolareggiato del centro storico e di Fertilia all´ordine del giorno



ALGHERO - «Salta per l'ennesima volta la Commissione Urbanistica convocata con il Piano particolareggiato del centro storico e di Fertilia all'ordine del giorno. Continua la guerriglia in maggioranza a conferma che la scelta di convocare il consiglio in seconda convocazione era dettata da una paura molto concreta di non avere i numeri». Così si legge nella nota a firma dei consiglieri comunali dei gruppi consiliari di centrosinistra - Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD, in merito alla Commissione Urbanistica del 24 marzo saltata per assenza dì numero legale. «Con lo strappo dell'Udc, i conociani superstiti proveranno, dunque, ad approvare il piano particolareggiato nel consiglio di lunedì a numeri ridotti (in seconda convocazione basteranno 9 consiglieri per garantire il numero legale...), dopo non essere riusciti mai a far riunire la commissione Urbanistica per discutere le osservazioni al Piano» riferiscono Sartore e alleati che lamentano di come il Piano sia fermo in Comune «da oramai più di tre anni (essendo stato adottato dalla giunta dì centrosinistra nel lontano dicembre 2018...), tant’è che si è riusciti a far scadere anche le norme dì salvaguardia in attesa che la destra sardo-leghista riesca a portarlo in aula per l'approvazione definitiva».