S.A. 25 marzo 2022 Alghero: pistola e cartucce in casa In manette un piccolo imprenditore algherese. In casa aveva una pistola semiautomatica Beretta calibro 6,35 e munizioni; il tutto senza essere mai stato denunciato



ALGHERO - Arrestato un piccolo imprenditore di 50 anni ad Alghero. L'uomo aveva in casa una pistola semiautomatica Beretta calibro 6,35 con matricola abrasa, cartuccie di vario calibro e polvere da sparo; il tutto senza essere mai stato denunciato. L'operazione dei carabinieri è avvenuta ieri, con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna e del Nucleo carabinieri cinofili di Abbasanta.