Cor 26 marzo 2022 Stazione marittima, vigilanza contro i vandali Attivata la vigilanza notturna all´interno della Stazione marittima di Porto Torres. Gli uffici che operano all´interno della stazione - Gnv, Cin, Delcomar, Forship per Corsica Ferries e una società di autonoleggio - hanno condiviso risorse per aumentare la guardiania



PORTO TORRES - Attivata la vigilanza notturna all'interno della Stazione marittima. Su richiesta dell'amministrazione comunale, i concessionari delle biglietterie marittime hanno chiuso un accordo con una ditta che cura servizi di controllo. Gli uffici che operano all'interno della stazione - Gnv, Cin, Delcomar, Forship per Corsica Ferries e una società di autonoleggio - hanno condiviso risorse per aumentare la guardiania sulla struttura, che negli ultimi mesi è stata oggetto di ripetuti atti vandalici dopo l'orario di chiusura. L'ultimo caso è avvenuto circa dieci giorni fa, con un raid notturno nei bagni che ha lasciato danni e sporcizia. Su questi fenomeni, oltre a quanto stabilito per la Stazione, è intendimento dell'amministrazione comunale attivare controlli durante la fascia diurna attraverso il corpo della Polizia locale e avvalendosi delle altre forze di pubblica sicurezza. «Stiamo assistendo a un'escalation intollerabile di vandalismo in una struttura essenziale nella gestione e accoglienza del flusso turistico - dichiara l'assessore al Patrimonio Alessandro Carta - per questo abbiamo chiesto ai concessionari di farsi carico della vigilanza. È un primo passo nel contrasto a un fenomeno che sta creando problemi in tutta la città».