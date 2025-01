Cor 29 marzo 2022 Slot illegali a Oristano: sanzioni Durante il controllo presso un esercizio apparentemente regolare, dove erano installati anche apparecchi da intrattenimento legali, gli agenti hanno scoperto un accesso nascosto



ORISTANO - Nell’ambito di un’operazione di controllo sul territorio della Provincia del Sud Sardegna, i funzionari ADM di Oristano in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna in collaborazione con i Carabinieri della Legione Sardegna, hanno sequestrato in un esercizio di Senorbì quattro apparecchi da intrattenimento della tipologia di cui all’art. 110 TULPS comma 6/a, in quanto non conformi e privi dei titoli autorizzatori.



Durante il controllo presso un esercizio apparentemente regolare, dove erano installati anche apparecchi da intrattenimento legali, gli agenti hanno scoperto un accesso non immediatamente visibile che, attraverso una maniglia che simulava un appendiabiti, permetteva di accedere a una sala occulta in cui sono stati rinvenuti gli apparecchi irregolari accesi e funzionanti.



L’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna ha provveduto alla contestazione delle violazioni dell’art. 110, comma 9, lettera f-quater TULPS (apparecchi destinati al gioco non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS) e dell’art. 110, comma 9, lettera d) TULPS (apparecchi privi dei titoli autorizzatori), nonché all’erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 5.000 a € 50.000 a seconda delle tempistiche individuate dalla normativa di riferimento. In caso di mancata oblazione, è inoltre prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni.