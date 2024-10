Cor 30 marzo 2022 Centro Storico: voto unanime

Sindaco e assessore soddisfatti Voto unanime del Consiglio comunale al Piano Particolareggiato del Centro di antica a prima formazione di Alghero e Fertilia. Le dichiarazioni del sindaco di Alghero Mario Conoci e dell´assessore all´Urbanistica, Emiliano Piras



ALGHERO - Recupero, riqualificazione e conservazione che si armonizzano con sviluppo, miglioramento della qualità della vita e interventi di ricostruzione di aree degradate. Il Piano Particolareggiato del Centro di antica a prima formazione di Alghero e Fertilia (PPCS) si configura così, dopo la due giorni del Consiglio Comunale che ha ottimizzato lo strumento nella sua fase di predisposizione, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Ben 56 le osservazioni pervenute dai cittadini, grazie alla riapertura dei termini voluta dall’Amministrazione dopo una prima precedente adozione.



«Prosegue la programmazione e il miglioramento degli strumenti urbanistici frutto della concertazione pubblica. La risposta dei cittadini è stata molto importante per migliorare il quadro di regole intese in modo non solo conservativo. Voglio sottolineare la capacità e l’impegno posto dal Presidente del Consiglio Comunale Lelle Salvatore che ha condotto in porto un atto amministrativo così complesso, che ha comportato tanti interventi e tante votazioni dell’aula, al quale hanno fornito un contributo positivo sia la maggioranza che l’opposizione, in un quadro di collaborazione, che ho molto apprezzato, indispensabile quando si tratta di importanti strumenti di programmazione. Ringrazio anche il servizio urbanistica che ha lavorato con grande capacità e la massima celerità possibile» afferma il Sindaco Mario Conoci.



Ieri pomeriggio in Consiglio Comunale si è chiusa la seconda delle due sedute dedicate all’esame delle osservazioni al Piano. La prima dedicata al Centro di Alghero, la seconda a Fertilia. Voto unanime del Consiglio, con 20 favorevoli di maggioranza e opposizione, e due astensioni (Di Maio e Alivesi). Ora l’elaborato dovrà attendere i tempi di legge previsti per l’ok da parte della Regione, Servizio Tutela del Paesaggio, per essere operativo. Regole certe, chiare: lo strumento urbanistico di dettaglio contiene precise aperture all’utilizzo del patrimonio storico attraverso interventi di recupero connotati ad alta qualità urbana e finalizzati al mantenimento delle funzioni residenziali. Previsti nel piano i recuperi dei valori architettonici e ambientali con opportunità di ricostruzione di nuovi corpi di fabbrica in luogo di interventi recenti incompatibili con il carattere originario dei centri storici.



«Un altro tassello importante nel percorso di pianificazione urbanistica, con la migliore delle risposte che ci attendevamo con la decisione di riaprire i termini delle osservazioni. Abbiamo voluto attribuire maggiore pubblicità, la più ampia partecipazione possibile a questa importante attività di pianificazione del territorio, così come faremo per tutte le altre in itinere» commenta l’Assessore all’Urbanistica Emiliano Piras. La maggior parte delle osservazioni discusse dall’Assemblea Civica sono state giudicate coerenti con la filosofia del Piano e del PPR (L.R. 8/04). Il Piano Particolareggiato per il Centro di Alghero comprende un ambito che abbraccia la città storica (interno della cinta muraria estesa al mercato, le ville sul Lungomare ) e la sottozona che riguarda una fascia di tessuto otto-novecentesco a ridosso del centro storico fino all’estremità del porto. L’Iter si trasferisce ora in Regione, prima di rientrare in Consiglio per l’adozione definitiva.



Nella foto: Mario Conoci ed Emiliano Piras