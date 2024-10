Cor 31 marzo 2022 Deiana: Autorità portuale, tavolo allargato Autorità portuale Nord Sardegna. Paola Deiana (M5s): «Si apra un tavolo allargato». La proposta della deputata algherese che spiega: “Il tavolo è l’unico strumento utile per instaurare un clima propizio alla collaborazione fra tutte le parti”



ALGHERO - «Chiedo di convocare un tavolo di lavoro allargato con tutti i soggetti direttamente coinvolti nella discussione sulla necessità o meno di istituire l'Autorità portuale del Nord Sardegna. È evidente l’urgenza di un confronto tecnico-politico per discutere e analizzare la questione, nonché ascoltare le contrapposte esigenze finora rappresentate a mezzo stampa». È quanto propone la parlamentare del Movimento 5 stelle Paola Deiana che spiega: «Il tavolo è l’unico strumento utile per instaurare un clima propizio alla collaborazione fra tutte le parti». Necessità confermata anche dalle ultime prese di posizione sull’argomento.



«Negli scorsi giorni – continua la deputata - ho parlato di mancato coinvolgimento dei membri delle istituzioni del territorio del Nord-Ovest su un progetto che invece riguarda tutto il Nord Sardegna, ho denunciato una mancanza di dialogo serio, che non sia di facciata, tra la Regione e tutti gli attori interessati, che il Governatore, sottolineo, avrebbe dovuto tenere prima di scrivere al ministro Giovannini una lunga lettura sull’opportunità di due Port authority in Sardegna. Il Presidente si è avventurato in prese di posizione senza informare tutti gli interlocutori e senza ascoltare il territorio intero. Pensiero che oggi ribadisco con forza, viste le differenti posizioni espresse in questi giorni sui quotidiani da chi vive il territorio». «È tempo di un confronto diretto – conclude l’onorevole Paola Deiana -. Auspico che la mia proposta di dialogo venga accolta con favore e quanto prima».