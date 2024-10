S.A. 1 aprile 2022 Artista catalano in mostra al Quarter Dal 3 al 10 di aprile l´esposizione "Infern" dell’artista catalano Xavier Bartumeus, un´opera pittorica che trae ispirazione dalla Divina Commedia di Dante Alighieri



ALGHERO - L'Òmnium Cultural de l’Alguer, con la collaborazione dell’associazione culturale Triskel organizza dal 3 al 10 di aprile l'esposizione "Infern" dell’artista catalano Xavier Bartumeus, un'opera pittorica che trae ispirazione dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. L'inaugurazione della mostra si terrà domenica 3 aprile alle ore 17,00 nelle sale espositive del Quarter, ed è aperta al pubblico.



La mostra sarà visitabile dal lunedì al giovedì dalle ore 17 alle ore 21; e dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 21. Xavier Bartumeus ha studiato tecniche di pittura e procedimenti artistici presso la Scuola Massana di Barcellona, ha ottenuto una borsa di studio straordinaria per lo studio e il perfezionamento delle arti plastiche a New York, ha fatto diverse mostre negli Stati Uniti e in Europa e, a novembre 2021, a Barcellona, ha esposto per la prima volta l’opera "Infern", che ora verrà esposta ad Alghero.



È curioso il fatto che la prima traduzione in versi della Divina Commedia è stata fatta, nel 1429, proprio in catalano, dal poeta-soldato Andreu Febrer e alcuni versi di questa traduzione faranno da didascalia alle immagini dell'opera di Xavier Bartumeus. L’iniziativa rientra nel progetto “Tuteliamo il futuro della identità linguistica e culturale di Alghero” finanziato dalla Fondazione di Sardegna e usufruisce del contributo e patrocinio della Fondazione Alghero, del Comune di Alghero, della Presidenza del Consiglio Regionale, della Provincia di Sassari, e del patrocinio della Generalitat de Catalunya, Ofici de l’Alguer.