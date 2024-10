S.A. 1 aprile 2022 Concorso per giovani cantanti algheresi La data finale per la presentazione delle candidature è il 15 maggio. Tra i candidati saranno selezionati quattro finalisti che gareggeranno durante la serata finale che si volgerà al Teatro Civico “Gaví Bal·lero” di Alghero il 29 maggio



ALGHERO - Plataforma per la Llengua promuove un concorso per valorizzare i nuovi talenti della musica in algherese. Il concorso si chiama Cantalguer - Concurs per joves cantautors de l'Alguer ed è dedicato agli artisti e ai gruppi composti da giovani di età compresa tra i 18 e i

39, nati o residenti ad Alghero da almeno 7 anni. La proposta vincitrice potrà registrare un EP di 6 canzoni presso lo studio Chicken Coop di Alghero e esibirsi a Barcellona nell’ambito della programmazione del Festival de Cançó BarnaSants del 2023 e a Prada de Conflent (Catalunya

Nord, Francia), durante la Jornada Algueresa dell’Universitat Catalana d’Estiu organizzata dall’Obra Cultural de l’Alguer.



La data finale per la presentazione delle candidature è il 15 maggio. Tra i candidati saranno selezionati quattro finalisti che gareggeranno durante la serata finale che si volgerà al Teatro Civico “Gaví Bal·lero” di Alghero il 29 maggio. Una giuria d’esperti eleggerà il vincitore, mentre tutti i finalisti saranno invitati a esibirsi in un concerto collettivo che si terrà nel corso dei festeggiamenti per Sant Joan organizzati dall’Obra Cultural e per la Festa de Les Maries. Con questa iniziativa Plataforma per la Llengua desidera incoraggiare i giovani artisti algheresi e, allo stesso tempo, garantire un futuro alla produzione musicale in algherese, con nuovi generi e

con musica e testi per tutti i gusti.



La musica è una componente molto importante del patrimonio culturale algherese in lingua catalana. La nostra città, nonostante rappresenti la più piccola comunità catalanoparlante del dominio linguistico, ha dato i natali a un gran numero di cantanti, con una vasta produzione di

brani musicali. Come ha evidenziato il documentario “L’Alguer, un pentagrama com un carrer”le canzoni algheresi accompagnano la vita di tutti e sono un meccanismo fondamentale per garantire che le prossime

generazioni possano continuare a parlare e ad amare la nostra lingua. Inoltre, la canzone è un veicolo potente per la promozione e la proiezione della cultura algherese e dei suoi artisti in tutti

gli altri territori di lingua catalana e nel vasto mercato della musica in catalano, come testimonia la cooperazione con BarnaSants. Per realizzare il progetto Plataforma per la Llengua si avvale della collaborazione di Obra Cultural de l’Alguer, Festival BarnaSants, Universitat Catalana d’Estiu, e della rivista Enderrock. L’iniziativa

gode del patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e dell’ufficio di Alghero della Delegazione della Generalitat de Catalunya.