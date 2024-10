Cor 1 aprile 2022 Nel weekend neve, burrasca e mareggiate Fine settimana terribile quello alle porte in Sardegna. Fiocchi già a 600 metri di quota, mareggiate sulle coste e vento oltre i 60km/h. Pazza Primavera con pioggia e grandine da nord a sud dell´isola. Temperature in picchiata per 48 ore, poi la ripresa da lunedì



ALGHERO - Un fine settimana di maltempo per la Sardegna, come riportano i due bollettini di allerta diramati dalla Protezione Civile Regionale che mette in guardia la popolazione. Neve anche a bassa quota, vento di burrasca e mareggiate sulle coste dell'isola. L’allerta per vento e mareggiate scatta alle ore 18 di oggi (venerdì) e durerà fino alla mezzanotte di sabato. Sempre dalle 20 di oggi e fino alle 20 di domani si prevedono nevicate sparse sia a quote superiori agli 800 metri sia nella fascia compresa tra i 600 e gli 800 metri, anche se con episodi isolati.