S.A. 9 aprile 2022 Concerto della banda Dalerci a Santa Maria Un concerto dal titolo "La banda sona amb passiò" rifacendosi ai versi tratti da una nota canzone del celebre cantautore algherese Pino Piras. Appuntamento domenica 10 aprile in Cattedrale



ALGHERO - La banda musicale Dalerci diretta dal Maestro Antonio Garofalo dopo il bellissimo concerto presentato lo scorso marzo nella chiesa San Giuseppe nel quartiere della Pietraia, sara' ancora protagonista della cultura algherese per i prossimi eventi musicali in città. Oltre alla partecipazione nelle tradizionali processioni della Settimana Santa 2022, domenica 10 aprile la banda musicale terrà un concerto nella Cattedrale Santa Maria, con inizio alle ore 20.30.



Un concerto dal titolo "La banda sona amb passiò" rifacendosi ai versi tratti da una nota canzone del celebre cantautore algherese Pino Piras.

Oltre alle sentite note orchestrali della banda verranno proiettate immagini e decantati versi tratti dal Pianto della Madonna di Jacopone da Todi, un momento significativo che fonde la musica con il sentimento più autentico, meditativo e di preghiera per i fedeli.



Il concerto musicale della banda verra' impreziosito per l'occasione dai maestri solisti: il flautista Mauro Uselli, Francesco Arcamone al sax, Daniele Cambule voce, Michele Garofalo al corno e Gian Giorgio Cadoni attore; sul palco insieme agli storici componenti della banda cittadina ed il maestro Antonio Garofalo racconteranno la passione di Cristo attraverso l'espressione musicale più autentica e spontanea. La manifestazione organizzata con la Fondazione Alghero e la Diocesi Alghero Bosa rientra nel programma della Settimana Santa 2022.