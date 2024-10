Cor 7 aprile 2022 Sport equestri a Golfo Aranci dressage e ostacoli Sport equestri, Il fine settimana equestre a Golfo Aranci offre pure un appuntamento di salto ostacoli: all´Ippopark-Palahorse di Golfo Aranci la 1^ Tappa Master Sardegna di dressage e la tappa promozionale di salto ostacoli



OLBIA - Golfo Aranci ospita un'altra due giorni densa di eventi, con particolare attenzione ai giovani e agli atleti paralimpici. Sabato 9 e domenica 10 aprile (a partire dalle ore 9.30) l'Ippopark/Palahorse propone la 1^ Tappa Master Sardegna di dressage. L'evento organizzato da Piera Monti e Angelo Pala è di portata nazionale.



Le gare della due giorni sono riservate ai pulcini con pony e cavalli (con e senza redini elastiche), alle categorie promesse, esordienti, emergenti ed esperti, kur o freestyle dove cavalieri e amazzoni devono eseguire una ripresa da loro creata che contenga i movimenti obbligatori della categoria, il tutto accompagnato da musica.



Il fine settimana equestre a Golfo Aranci offre pure un appuntamento di salto ostacoli: Promozionale più Progetto Sport Tappa su ostacoli che vanno dalla L60 alla B e D 110 (il riferimento è sempre all'altezza degli ostacoli), dalla C115 alla C125. Un ventaglio di ben 51 competizioni suddivise nelle due giornate, che comprende pony e cavalli, brevetti e livelli da 1 a 5 per junior e senior.



Sia le gare del Master che quelle del Progetto Sport sono utili per accumulare punti in vista della partecipazione alle semifinali di San Giovanni in Marignano (Rimini). Il campo di gara sarà quello esterno, ma l'ampio campo coperto consente di far fronte anche al maltempo come accaduto in occasione delle due giornate del 19 e 20 marzo che hanno ospitato gare di salto ostacoli, gimkane, dressage e polo.