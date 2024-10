S.A. 19 aprile 2022 Aou Sassari: visite gratuite alle donne Il 22 aprile torna la Giornata nazionale della salute della donna. Dal 20 al 26 aprile visite specialistiche gratuite



SASSARI – L’Aou di Sassari anche quest’anno aderisce alle diverse iniziative promosse da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile. Dal 20 al 26 aprile diverse strutture dell’azienda ospedaliera sassarese, premiata in questi anni con i Bollini Rosa, aderiranno alla settima edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura di diverse patologie femminili.



L’Aou offrirà gratuitamente visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui in presenza, servizi clinici, diagnostici e informativi in diverse aree specialistiche: cardiologia, ginecologia e ostetricia, oncologia ginecologica e senologica, psichiatria, urologia, reumatologia, vittimologia. Le strutture aziendali che hanno aderito alla Giornata della salute della donna sono la Cardiologia clinica e interventistica, il Centro per lo studio e il trattamento dell’ipertensione arteriosa, la Clinica ostetrica e ginecologica, la Clinica psichiatrica, la Clinica urologica, la Reumatologia e la Smac.



L’obiettivo è avvicinare le donne a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura e di terapia personalizzati seguendo un approccio di genere. Le prenotazioni prenderanno il via da lunedì 11 aprile. Prima delle visite sarà obbligatorio esibire il green pass. Cardiologia Clinica ed Interventistica. La giornata del 21 aprile sarà rivolta alla prevenzione cardiovascolare. Le donne potranno prenotare una visita cardiologica e un elettrocardiogramma al numero 079/228380. Gli esami e le visite saranno condotti dai cardiologi degli ambulatori di cardiologia di palazzo Clemente in viale San Pietro.



Centro ipertensione arteriosa. Le giornate del 20 e del 26 aprile saranno dedicate alle visite cardiologiche, all’effettuazione di elettrocardiogrammi e alla misurazione della pressione arteriosa negli ambulatori della Clinica medica in viale San Pietro. Le donne potranno prenotarsi a partire dal 12 al 15 aprile dalle ore 7.45 alle ore 9 ai seguenti recapiti: tel. 079 2644331 - mail ambulatorio.ipertensione@aousassari.it. Clinica ostetrica e ginecologica. Il 20, 21 e 26 aprile saranno giornate rivolte all’offerta di diverse visite negli ambulatori di viale San Pietro.



Il 20 aprile il Centro di procreazione medico assistita (Pma) offre colloqui rivolti alle coppie di età compresa tra i 25 e i 45 anni, visite ginecologiche ed ecografie transvaginali. Per le prenotazioni occorre chiamare il numero 079 228479 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 oppure inviare una mail a: centro.pma@aousassari.it. Il 21 aprile gli specialisti offriranno consulenze oncoginecologiche e visite ginecologiche per la prevenzione e lo studio di tumori della sfera genitale femminile. Ci si potrà prenotare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ai seguenti recapiti: 079/228261 - email: clinica.ostetrica.e.ginecologica@aousassari.it Il 26 aprile, nell’ambulatorio uroginecologico della clinica, saranno svolte visite uroginecologiche per valutare l’eventuale disfunzione del pavimento pelvico femminile Ci si potrà prenotare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 chiamando al numero 079/228261 o inviando una email: clinica.ostetrica.e.ginecologica@aousassari.it



Clinica psichiatrica. Gli specialisti dell'unità di vittimologia e prevenzione della violenza saranno impegnati il 21, 22, 25 e 26 aprile ad incontri informativi e divulgativi sul fenomeno della violenza sulle donne. Gli incontri si terranno nei giorni dedicati dalle ore 15 alle ore 17 nell’aula magna dell’Università di Sassari. Non occorre prenotare. Le giornate del 21, il 22, il 23 e il 25 aprile saranno dedicate a colloqui psichiatrici e /o psicologici negli ambulatori del San Camillo (SP Sassari-Sorso). Per le prenotazioni il numero è il seguente: 079/2644640.

Clinica urologica. Il 21 aprile sarà rivolto alle visite urologiche presso l’ambulatorio di riabilitazione pavimento pelvico alla Stecca bianca (Scala D) in viale San Pietro. Per prenotazioni occorre telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 al numero 079/228118 o inviare una mail a franco.piras@aousassari.it



Reumatologia. Il 26 aprile sarà anche una giornata dedicata alle visite reumatologiche presso gli ambulatori del palazzo di Clinica medica in viale san Pietro per eventuali diagnosi legate al trattamento dell’osteoporosi. Pe le prenotazioni occorre chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ai seguenti recapiti: 079 228448 o inviare una mail a reumass@tiscali.it. Smac (Senologia multidisciplinare aziendale coordinata). Infine il 26 aprile i medici specialisti effettueranno visite senologiche negli ambulatori della seconda Stecca bianca (di fronte alla scala E) in viale san Pietro. È previsto un numero massimo di 60 visite. È possibile prenotare dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13. Le prenotazioni potranno essere effettuate entro e non oltre le ore 13 del 22 aprile. Recapiti: 079/228434 - email: smac@aousassari.it