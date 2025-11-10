Cor 19:10 Jovanotti apre il tour 2026 da Olbia Il 7 agosto 2026 torna l´energia travolgente dell´artista romano a illuminare l´estate Olbiese. Uno spettacolo senza precedenti dice l´assessore al Turismo di Olbia Marco Balata



OLBIA - Un nuovo disco di 13 pezzi suonato in diretta a New York, in uscita il 20 novembre, album nato in soli sei giorni di jam session, nell'ottobre 2025, registrato in presa diretta su nastro analogico, senza sovraincisioni e senza correzioni. E nel 2026 un doppio progetto live L'Arca di Lorè - Jova summer Party che riporteranno Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti nella dimensione live, nel mondo e in Italia, con approdo finale nella sua città natale a Roma al Circo Massimo, Il 12 settembre.



Sarà un percorso dal sud a Roma - dice Jovanotti, dalla Sardegna (si parte il 7 agosto a Olbia) all'Abruzzo, passando per la Puglia, la Calabria, la Campania. I luoghi sono stati immaginati, progettati a volte inventati in aree «a volte anche dismesse che speriamo possano continuare ad ospitare musica", per allestire "una grande festa, pop" in cui porterò anche tanti amici». Gli spostamenti tra una tappa e l'altra per Lorenzo e per chi si unirà a lui (le sorprese non mancheranno) saranno in bici. È il Jovagiro la versione contemporanea e sostenibile del leggendario Cantagiro degli anni '60, «che mi ha sempre affascinato,, allora il mezzo supercool era la decappottabile, oggi è la bicicletta».



[foto fb]