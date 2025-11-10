Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieolbiaSpettacoloConcerti › Jovanotti apre il tour 2026 da Olbia
Cor 19:10
Jovanotti apre il tour 2026 da Olbia
Il 7 agosto 2026 torna l´energia travolgente dell´artista romano a illuminare l´estate Olbiese. Uno spettacolo senza precedenti dice l´assessore al Turismo di Olbia Marco Balata
Jovanotti apre il tour 2026 da Olbia

OLBIA - Un nuovo disco di 13 pezzi suonato in diretta a New York, in uscita il 20 novembre, album nato in soli sei giorni di jam session, nell'ottobre 2025, registrato in presa diretta su nastro analogico, senza sovraincisioni e senza correzioni. E nel 2026 un doppio progetto live L'Arca di Lorè - Jova summer Party che riporteranno Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti nella dimensione live, nel mondo e in Italia, con approdo finale nella sua città natale a Roma al Circo Massimo, Il 12 settembre.

Sarà un percorso dal sud a Roma - dice Jovanotti, dalla Sardegna (si parte il 7 agosto a Olbia) all'Abruzzo, passando per la Puglia, la Calabria, la Campania. I luoghi sono stati immaginati, progettati a volte inventati in aree «a volte anche dismesse che speriamo possano continuare ad ospitare musica", per allestire "una grande festa, pop" in cui porterò anche tanti amici». Gli spostamenti tra una tappa e l'altra per Lorenzo e per chi si unirà a lui (le sorprese non mancheranno) saranno in bici. È il Jovagiro la versione contemporanea e sostenibile del leggendario Cantagiro degli anni '60, «che mi ha sempre affascinato,, allora il mezzo supercool era la decappottabile, oggi è la bicicletta».

[foto fb]
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17:48
Voci d´inCanto, la festa delle voci bianche a Sassari
Il 21 novembre torna a Sassari Voci d’inCanto, l’unica rassegna dedicata esclusivamente alle voci bianche, organizzata dal Lolek Vocal Ensemble. L’appuntamento quest’anno coinvolge anche il coro “Le Allegre Note” di Riccione
15:14
Il 18 novembre la rassegna Tribù Teatrali a Sassari
Rassegna di teatro contemporaneo organizzata da Associazione ArtsTribù e Farò Teatro: il 18 novembre si va in scena con “DIXIE! - un racconto jazz”, produzione che vede protagonista Michele Vargiu (testo e interpretazione) e un fantastico quartetto jazz
10/11/2025
Non solo Jazz: tributo Litfiba ad Alghero
Proseguono gli appuntamenti di “Non solo Jazz”. Il 14 novembre (alle 22.30) al Poco Loco protagonisti gli Anistema con Franco Caforio per il tributo ai Litfiba
10/11La chitarra di Filomena Moretti al Conservatorio
7/11Cap d´Any, Auriemma si scaglia su Moro
7/11Max Pezzali per il Capodanno di Sassari
7/11Nuovi fondi per il Capodanno in Sardegna
6/11Insulæ Lab, nuova tappa a Sassari e Olbia
6/11Capodanno, serve meno ideologia e più lettura
6/11«Capodanno, format di successo per Alghero»
5/11Cap d´Any, Moro bacchetta Auriemma (FdI)
5/11Capodanno Alghero: Gabry Ponte, Kid Yugi, Raf
3/11L’ultimo Concerto grosso è con Haendel e Schnittke
« indietro archivio concerti »
14 novembre
Turismo e artigianato: Isola in mostra
14 novembre
Filiera carne: contributi a fondo perduto
14 novembre
«Situazione esplosiva al Pronto Soccorso di Alghero»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)