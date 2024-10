S.A. 13 aprile 2022 Equitazione: dressage e salti a Golfo Aranci Successo di iscritti e pubblico all´Ippopark/Palahorse di Golfo Aranci col Progetto Sport di salto ostacoli e la 1^ Tappa Master Sardegna di dressage



GOLFO ARANCI - Un centinaio di iscritti tra cavalli e pony, almeno il triplo di spettatori alla due giorni che ha animato l'Ippopark/Palahorse con il Progetto Sport di salto ostacoli e la 1^ Tappa Master Sardegna di Dressage. Il doppio evento organizzato da Piera Monti e Angelo Pala con la collaborazione della Fise Sardegna e sotto l'egida del Comune di Golfo Aranci ha proposto un week end di sport, promozione sportiva e relax per le famiglie che soprattutto domenica hanno potuto gustarsi la splendida giornata primaverile.



La struttura dell'Ippopark/Palahorse è stata sfruttata appieno: il campo gara all'aperto per il salto ostacoli, quello al coperto per il dressage e naturalmente il campo prova all'aperto. Questo ha consentito di procedere celermente nello svolgimento delle 50 gare e di ricreare, pur con le debite proporzioni, l'atmosfera che si vive nei grandi appuntamenti nazionali dove sono diversi i campi impegnati e c'è anche la possibilità di pranzare al ristorante e far divertire i più piccoli nell'area giochi, oltre che nella visita alle scuderie.



La tappa del Progetto Sport di salto ostacoli ha permesso a cavalieri e amazzoni giovanissimi e a quelli un po' più esperti di confrontarsi nelle varie categorie (dalle L30 e L60 alle gare con ostacoli a 125cm di altezza) alla caccia di risultati utili per qualificarsi alla fase nazionale. Stesso obiettivo della qualificazione alla fase nazionale per il dressage, dove il binomio deve eseguire movimenti stabiliti come diagonali, circoli, linea di centro alle varie andature (trotto e galoppo di lavoro) sia a mano destra sia a mano sinistra. I giudici esaminano la prova osservando soprattutto la seduta, la posizione, l'uso degli aiuti, la correttezza delle andature e naturalmente l'armonia della presentazione. Prossimo appuntamento nell'impianto di Golfo Aranci il 14 e 15 maggio ancora col salto ostacoli per la Tappa Agris numero 2 per giovani cavalli. La manifestazione fa parte del circuito promosso dall'agenzia regionale Agris per valorizzare il cavallo sportivo. Per gli appassionati invece degli altri amici a quattro zampe il 7 e 8 maggio l'Ippopark/Palahorse ospita una Mostra canina nazionale.