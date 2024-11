Cor 14 aprile 2022 Profughi Ucraini, accolti 10 bimbi «Prosegue l’impegno della Regione Sardegna nell’accoglienza degli ucraini in arrivo dai territori coinvolti nel conflitto» lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis



CAGLIARI - «Prosegue l’impegno della Regione Sardegna nell’accoglienza degli ucraini in arrivo dai territori coinvolti nel conflitto. Questa mattina, facendo seguito ad una richiesta della Prefettura, la Protezione civile regionale ha coordinato le operazioni per l’accoglienza di un nuovo gruppo di profughi». Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis. «Si tratta di 16 persone, tra cui 10 bambini, che, dopo lo sbarco da Civitavecchia e i controlli di natura sanitaria, a cura della Asl di Cagliari, sono state alloggiate in una struttura alberghiera della costa, individuata momentaneamente come soluzione urgente. Il gruppo troverà ospitalità nella struttura fino al loro inserimento nei tradizionali sistemi di accoglienza», ha aggiunto l’assessore Lampis.