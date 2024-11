Cor 14 aprile 2022 Pasquetta con Piero Marras a Porto Torres "Note sotto la Torre", tutto pronto per la Pasquetta turritana: dalla mattina mercatini, musica, animazione e chiusura col concerto di Piero Marras



Porto Torres - È tutto pronto per la Pasquetta turritana con mercatini, animazione, musica nelle piazze, giochi per bambini e la chiusura con il concerto di Piero Marras sotto la Torre aragonese. La manifestazione si terrà il prossimo 18 aprile tra piazza Umberto, il Corso e via Mare fronte Porto, che per l'occasione sarà tutta pedonalizzata. L'evento, intitolato "Note sotto la Torre", è promosso dall'amministrazione comunale con la collaborazione dei commercianti del centro storico.



Il programma prenderà il via a metà mattinata con un mercatino allestito da Artigianando, mentre i locali Caffetteria del Corso, Cantharos, DaMarco, Le Carré, Gattonero proporranno intrattenimento musicale. Un menù dedicato alla Pasquetta sarà invece disponibile in tutti i ristoranti e bar del centro storico. Due le attività previste per i più piccoli: nella parte alta del corso saranno installati i gonfiabili, mentre l'associazione Ludolandia proporrà attività di animazione tra piazza Garibaldi e piazza Umberto. In tutta l'area pedonale l'intrattenimento folkloristico sarà curato dall'associazione Etnos che proporrà balli itineranti accompagnati dall'organetto. Un ulteriore spazio per le bancarelle sarà previsto in via Mare e sotto la passeggiata coperta.



Alle 18 prenderà il via l'evento più atteso, il concerto di Piero Marras. Il cantautore sardo proporrà i classici del suo repertorio maturato in 50 anni di attività artistica. I suoi spettacoli quest'anno saranno intitolati "C’era una volta la luna" per solidarietà al popolo ucraino. «Questo appuntamento è stato possibile grazie alla fondamentale collaborazione dei commercianti - dichiara l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco -; riteniamo che il mix tra musica, intrattenimento e buon cibo possa rappresentare un'attrattiva per chi vuole passare una pasquetta diversa in una città che ha tanto da offrire».