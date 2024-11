S.A. 19 aprile 2022 Reading dedicato ad Alda Merini a Bitti Un’ora dedicata alla grande poetessa milanese scomparsa nel 2009, con alcune delle sue più belle composizioni, racconti sul filo dell’ironia e colpi di scena che illustreranno la vita dell’artista in un percorso tra follia e normalità



BITTI – Venerdì 22 aprile alle ore 19 a Bitti, nella Biblioteca comunale di via Minerva 28, si terrà un reading in ricordo di Alda Merini, dal titolo “Alda… fior di poesia”, interpretato da Valentina Loche con l’accompagnamento musicale di Gianfranco Delussu, musicista gavoese, che fa da contrappunto sonoro ed emotivo all’interpretazione dei versi.



Un’ora dedicata alla grande poetessa milanese scomparsa nel 2009, con alcune delle sue più belle composizioni, racconti sul filo dell’ironia e colpi di scena che illustreranno la vita dell’artista in un percorso tra follia e normalità. Saranno affrontati temi tabù e argomenti relativi alla quotidianità, tra cui il ruolo delle donne e l’educazione dei figli, ma anche l’esistenza travagliata della poetessa, tra amore e sofferenza. Un reading in cui si ride, si piange, ci si emoziona. Come disse la stessa Alda Merini, «Non scelgo dove mettere un’emozione, scelgo a chi donarla».



L’interprete Valentina Loche, originaria di Orani, è laureata in Scienze dell'educazione all’Università di Sassari. Si è formata come attrice presso la compagnia teatrale “I Barbariciridicoli” e, successivamente, come lettrice professionista. Entrambe le attività l’hanno portata a diventare lettrice nell’ambito del Festival letterario di Gavoi, “L'isola delle Storie” e poi autrice e produttrice in ambito teatrale.



Nella foto: Valentina Loche