Cor 20 aprile 2022 "Anninnia volando", Fois al Quarter Anninnia volando, la favola nera di Massimiliano Fois alla Biblioteca San Michele ad Alghero in occasione del festival di Sant Jordi a l´Alguer, Dia del llibre i de la rosa, per la Giornata mondiale del Libro e del Diritto d´Autore



ALGHERO - Sabato 23 Aprile, alle ore 18.30, presso la Biblioteca San Michele in Largo Lo Quarter ad Alghero, lo scrittore Massimiliano Fois presenterà il racconto “Anninnia Volando. Una nera favola sarda” con le illustrazioni originali di Gifo (Edizioni Nemapress 2020).



Ad accompagnare l’autore, con la sua chitarra e armonica sarà il musicista Quirico Solinas, ideatore, con il Fois, del concerto poetico “Breviario per notturni campestri”, che nel tempo ha raggiunto ben 20 date in giro per l'Isola, classificandosi primo nella sezione Poesia al Premio Osilo.



Tanti misteri, nel nuovo lavoro di Massimiliano Fois: una pecora con le ali, un omicidio, un esorcismo, amori campestri, miracoli, maledizioni, ed un vento cattivo che scende dalle valli per sconvolgere Suentu, al centro della Sardegna. L'autore, che ha ricevuto importanti riconoscimenti nei campi della poesia, narrativa e saggistica, è anche direttore artistico del M.A.S.E. - Museo Antoine de Saint-Exupéry ad Alghero. La presentazione è una delle iniziative previste nell'ambito del festival di Sant Jordi a l'Alguer, Dia del llibre i de la rosa, per la Giornata mondiale del Libro e del Diritto d'Autore.