Cor 21 aprile 2022 Vigili aggrediti a Porto Torres L´episodio è accaduto nel corso di un´attività di verifica del pagamento del Canone unico patrimoniale dovuto da chi occupa un´area mercatale. La solidarietà del sindaco Massimo Mulas



PORTO TORRES - Questa mattina due agenti della Polizia locale del Comune di Porto Torres hanno subito un'aggressione da parte di due ambulanti nel mercatino di via delle Vigne. L'episodio è accaduto nel corso di un'attività di verifica del pagamento del Canone unico patrimoniale dovuto da chi occupa un'area mercatale. I due agenti sono stati condotti al Pronto soccorso per gli accertamenti sanitari. Durissimo il commento del sindaco Massimo Mulas. «Si tratta di un atto gravissimo e senza scusanti; non è accettabile mettere le mani addosso a pubblici ufficiali che stanno esercitando le loro funzioni nell'interesse della cittadinanza. Esprimo la mia totale vicinanza agli agenti coinvolti e mi auguro che si ristabiliscano quanto prima. Quanto accaduto conferma la necessità di mettere ordine, senza sconti, anche in questo settore. Ho chiesto alla Polizia locale di intensificare i controlli per verificare la regolarità delle autorizzazioni e dei pagamenti. La considerazione che si stia uscendo da un periodo emergenziale non deve essere la scusa per tollerare comportamenti fuori legge. La vera ripartenza può avvenire solo nella legalità».



Foto d'archivio