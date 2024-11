Cor 23 aprile 2022 Agro a secco, autobotte a Santa maria la Palma Abbanoa in campo per la localizzazione di una perdita non ancora individuata nella rete che sta determinando disservizi nelle zone di Baratz, Zirra, Monte Pedrosu e S. Maria La Palma



ALGHERO - Abbanoa in campo per la localizzazione di una perdita non ancora individuata nella rete dell'agro di Alghero, che sta determinando disservizi nelle zone di Baratz, Zirra, Monte Pedrosu e S. Maria La Palma. Il disservizio persiste da alcuni giorni, pertanto a partire dalla mattinata odierna (sabato 22 aprile), verrà attivato dal gestore del servizio idrico il servizio autobotte a Santa Maria La Palma.