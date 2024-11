Cor 23 aprile 2022 Musica, riapre la sala prove di Porto Torres Lo spazio pubblico comunale gestito da "Musicando insieme" sarà concesso sulla base di un calendario stabilito in base alle prenotazioni e solo per scopi compatibili con la destinazione d’uso del locale



PORTO TORRES - È in via di apertura la sala prove comunale gestita da "Musicando insieme" nella Casa delle Associazioni in via Principe di Piemonte. Lo spazio sarà concesso sulla base di un calendario stabilito in base alle prenotazioni e solo per scopi compatibili con la destinazione d’uso del locale. La prenotazione dovrà avvenire esclusivamente scrivendo all'indirizzo e-mail prenotazionisalaprovecomunale@gmail.com. La tariffa oraria di 10 euro. Nella sala prove sono a disposizione una batteria, due amplificatori di chitarre, un amplificatore di basso, un piano elettrico, una tastiera e due casse audio.



Non sono a disposizione: gli strumenti personali, i jack degli strumenti, il pedale della batteria, il microfono voce e i microfoni supplementari. Ogni richiesta di utilizzo dovrà essere sottoscritta da un responsabile maggiorenne che si impegna a far rispettare le norme previste. In caso di gruppo di minorenni, l’eventuale richiesta deve essere firmata da un garante genitore esercente la potestà genitoriale. Per l’utilizzo della sala hanno precedenza le richieste inoltrata dai gruppi di cui almeno uno dei componenti è residente nel Comune di Porto Torres. I gruppi e i singoli musicisti che volessero suonare per più di una volta a settimana potranno farlo solo in caso di inutilizzo della stessa. Date le dimensioni della sala, l’accesso sarà consentito a un massimo di 4 persone contemporaneamente.



Per accedere alla sala sarà obbligatorio l’uso di mascherine FFP2, green pass rafforzato e la ricevuta di pagamento della prenotazione. Le tariffe d'uso dovrà essere pagata tramite sistema pagamento Pago PA. Chi frequenta la saletta è tenuto all'osservanza delle seguenti norme comportamentali: divieto di fumare all'interno dell'edificio; divieto di introdurre e consumare cibo, alcolici o superalcolici; obbligo di rispettare l'orario; obbligo di lasciare in ordine il locale alla fine di ogni turno; obbligo di comunicare al gestore qualsiasi tipo di danneggiamento dei materiali o della strumentazione il cui ripristino, da eseguirsi nel minor tempo possibile, è a totale ed esclusivo carico dei responsabili; obbligo di esibire a richiesta un documento di riconoscimento in corso di validità; divieto di introdurre persone estranee. Per informazioni è possibile chiamare solo di pomeriggio i numeri 347.1753624 e 375.7356164.