Cor 24 aprile 2022 Liberazione dal nazi-fascismo, cittadini in piazza Ritornano i cortei e le manifestazioni in tutta Italia dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia. Corone di fiori in tutte le lapidi ad Alghero



ALGHERO - Celebrazioni in tutta Italia in occasione dell'anniversario della Liberazione che si celebra ogni 25 aprile per commemorare la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, la fine dell'occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista. Dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia, ritornano i cittadini in piazza: Quest'anno anche ad Alghero si potrà riprendere la tradizionale cerimonia con il corteo che raggiungerà le lapidi dedicate ai caduti: La cerimonia avrà inizio alle 9,30 con ritrovo a Porta Terra. È un giorno fondamentale per la storia d'Italia. Simbolo della Resistenza, cioè della lotta condotta dai partigiani, esso ha assunto un significato propriamente politico.



Foto d'archivio