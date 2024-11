S.A. 27 aprile 2022 Powerlifting, algheresi vincenti a Ghilarza Tra gli atleti seguiti direttamente da Mirko Calisai si distingue l’algherese Gianmario Fresi che vince per il secondo anno consecutivo la cat. 88kg con un’alzata di 140kg



ALGHERO - La Sardegna Powerlifting vince la tappa regionale della Coppa Italia Fipe nell’evento che si è tenuto il 24 Aprile a Ghilarza. Per il quinto anno consecutivo il pool di atleti sardi capitanatati del presidente della Sardegna Powerlifting, l'algherese Mirko Calisai, vince una delle più prestigiose competizioni organizzate dalla Federazione Italian Pesistica sulla specialità Distensioni su panca.



Tra gli atleti seguiti direttamente da Mirko Calisai si distingue l’algherese Gianmario Fresi che vince per il secondo anno consecutivo la cat. 88kg con un’alzata di 140kg. Mentre domina Andrea Pes nella cat. 80kg con un’alzata i 160kg e Matteo Lepori quarto nella categoria 80kg con 125kg. A contribuire alla vittoria della Squadra abbiamo Elisabetta Casada (2° nella cat. 61 con 58kg) e Michele Diana (4° nella cat88 con 120), entrambi seguiti dall’Atleta Luca Orrù; Edoardo Mattana (cat 72 primo con 102), Matteo Serra (quinto con 110, nella 88kg) e Leandro Vacca

(cat 80 quarto con 112), seguiti da Cristian Cabriolu.



«Questo traguardo arriva volutamente al compimento del decimo anno di vita della Sardegna Powerlifting - commenta il presidente Mirko Calisai - un progetto sportivo che nel tempo ha trovato la sua forza nei migliori atleti sardi e nella voglia di eccellere in questo sport di nicchia».



Nella foto: gli atleti della sardegna Powerlifting