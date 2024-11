S.A. 27 aprile 2022 Primavera Food Fest a Porto Torres Trenta chioschi per la somministrazione di bevande e alimenti e 10 stand con i prodotti e le creazioni degli hobbisti: dal 29 aprile al 1°maggio alla Renaredda



PORTO TORRES - Trenta chioschi per la somministrazione di bevande e alimenti e 10 stand con i prodotti e le creazioni degli hobbisti. Sono i numeri del Primavera Food Fest 2022 che si terrà in piazza Eroi dell'Onda (Renaredda) dal 29 aprile al 1° maggio. L'evento, di carattere fieristico, è dedicato al food & beverage proveniente da tutto il territorio regionale e nazionale, con la partecipazione di espositori locali, attività enogastronomiche. Sono previste attività per bambini, musica e intrattenimento.



A contorno sono previsti ulteriori stand con laboratori didattici, gonfiabili e attività per bambini, tra cui uno spazio dedicato alla canoa e al suo funzionamento con dimostrazioni in acqua. L'appuntamento è organizzato da Sardinia Happy Events che organizza e valorizza eventi su tutto il territorio regionale.



Il programma delle tre giornate: 29 aprile, apertura degli stand food e degli stand espositivi dalle 10 mezzanotte. Verso le 18 inizierà la serata musicale durante la quale si esibirà il gruppo Black Board e, a seguire, i Gola Seca; 30 aprile, apertura degli stand food e degli stand espositivi dalle 10 a mezzanotte. Verso le 18 inizierà la serata musicale durante la quale si esibirà il gruppo Ride Gorilla di Luca Martelli (batterista dei Litfiba); 1° maggio, apertura degli stand food e degli stand espositivi dalle 10 a mezzanotte. «Dopo i successi della Pasquetta e del 25 aprile puntiamo su un altro evento in grado di attrarre visitatori da tutto il territorio - dichiara l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco -; riteniamo che il mix tra degustazioni, musica e intrattenimento sia la formula giusta per animare la città e anticipare l'inizio della stagione turistica».