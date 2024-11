Cor 2 maggio 2022 “Los Caçadors” in scena al Civico di Alghero Dopo due anni di assenza causata dalla pandemia da Covid-19, la compagnia teatrale “El Teló”, fondata da Vito Loi nel 2010 ed oggi diretta da Nanni Branca, in collaborazione con l’Obra Cultural e il patrocinio della Fondazione Alghero, torna in scena



ALGHERO - Dopo due anni di assenza causata dalla pandemia da Covid-19, la compagnia teatrale “El Teló”, fondata da Vito Loi nel 2010 ed oggi diretta da Nanni Branca, in collaborazione con l’Obra Cultural e il patrocinio della Fondazione Alghero, torna in scena con la commedia musicale in algherese di Gavino Ballero intitolata “Los Caçadors”. La commedia è ambientata negli anni ‘40 e parla delle avventure di un commerciante algherese, Carlinc, sposato con Caterina, che ha una relazione segreta con la moglie del suo migliore amico, Miquel e copre queste scappatelle con la scusa della passione per la caccia che esercita con il suo migliore amico Miquel.



Ma questa relazione viene scoperta quando Miquel, ignaro delle corna che gli mette Carlinc, si reca a casa sua per parlare proprio con lui e Caterina scopre così che Carlinc non va a caccia con lui ma che dietro la passione per la caccia di suo marito si nasconde qualcosa d’altro. A questo punto ne succedono di tutti i colori. La commedia si svolge in tre atti ma è divertente, bella, spassosa, ricca di battute tipicamente algheresi e come tutte le commedie di Ballero è impreziosita da canzoni che appartengono alla tradizione musicale algherese che indubbiamente l’autore ha contribuito a recuperare e a rendere popolari.



Del cast fanno parte oltre a Nanni Branca, Gianna Mura, Marco Correddu, Tonio Fadda, Francesco Sotgiu, Ignazio Paddeu, Maria Domenica Iddau, Nadia De Santis. Assistente alla regia é Milena Bella; le scenografie sono di Maria Filomena Mura; la direzione musicale é del maestro Francesco Scognamillo con la collaborazione di Massimiliano Peana e di Matteo Scala. La commedia andrà in scena nei giorni di giovedì 12 e venerdì 13 del mese di maggio 2022, alle ore 20.30, al Teatro Civico di Alghero. La pre-vendita dei biglietti è cominciata giovedì 28 aprile 2022 e continuerà tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 12.30 presso la sede dell’Obra Cultural, via Arduino n. 44. Tel. 079977228.