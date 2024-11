S.A. 4 maggio 2022 Pandemia, debutta il cortometraggio al cinema Al via il tour del Film “Inverti", scritto e diretto dalla regista nuorese Pj Gambioli. Gli incontri programmati sono un lungo calendario itinerante di proiezioni e talk miranti a sviluppare il tema “Gli Effetti della pandemia Covid sul lavoro delle donne, sulla genitorialità e sulla salute psicofisica di bambini ed adolescenti". Tappa ad Olmedo il 12 maggio alle ore 18 00 presso la sala consiliare



OLMEDO - Nel mese di maggio 2022 debutta il Tour del Film “Inverti" (sequel di Mamme Fuori Mercato) scritto e diretto dalla regista nuorese Pj Gambioli. Gli incontri programmati sono un lungo calendario itinerante di proiezioni e talk miranti a sviluppare il tema “Gli Effetti della pandemia Covid sul lavoro delle donne, sulla genitorialità e sulla salute psicofisica di bambini ed adolescenti”. «Dopo il successo di Mamme Fuori Mercato, con Janas Aps abbiamo pensato di produrre il sequel INVERTI – dice la regista Pj Gambioli – un cortometraggio che affronta in modo trasversale sia il tema del lavoro delle donne (che per gestire l’emergenza hanno spesso lasciato il lavoro) sia gli effetti meno visibili della pandemia. Mi riferisco nello specifico a quanto genitori e figli hanno dovuto affrontare: lockdown, smart working, chiusura delle scuole, distanziamento sociale/ fisico e non ultima la DAD (didattica a distanza) che ha certamente acuito il divario della formazione tecnologica anche rispetto all’economia familiare».



La formula del Film & Meeting è un evento interattivo, dove il cinema è un duplice strumento: se da un lato consente di affrontare empaticamente temi di grande spessore ed attualità, dall’altro crea un’importante occasione interattiva. Conseguentemente alla proiezione dei cortometraggi, gli incontri prevedono il pubblico dibattito ed un talk al quale partecipa un parterre di ospiti territoriali.



Tra le protagoniste ci sono le referenti degli sportelli di ascolto psicologico attivati in loco in seguito alla pandemia (Analisi dei dati emersi, delle criticità e dei risultati raggiunti, riferimenti anche al rapporto con la tecnologia tra bambini ed adolescenti). Le assessore ai Servizi Sociali parleranno delle attività proposte ed attivate durante e dopo la pandemia, con uno sguardo ai progetti futuri rivolti ai giovani. Saranno inoltre ascoltate le testimonianze locali di mamme lavoratrici che racconteranno di come hanno gestito il lavoro, la famiglia e la Dad. Per la provincia di Sassari aderisce l’Unione dei Comuni del Coros e la consigliera di Parità della Provincia di Sassari Maria Antonietta Sale.