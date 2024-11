S.A. 4 maggio 2022 Rifiuti: via l´isola a Ungias e Punta Moro Solo nel mese in corso son circa 70 le persone sanzionate grazie alla presenza di telecamere a foto trappole nei pressi di quei punti di raccolta. Da lunedi 9 maggio i cassonetti verranno definitivamente rimossi. Tutte le nuove regole in vigore ad Alghero



ALGHERO - Dopo aver eliminato le discariche a cielo aperto di Maristella, San Giuliano, Su Contu, Carrabuffas, Valverde, Sa Londra e Calabona con un risultato più che soddisfacente sia in termini di decoro, di servizio e di percentuali di raccolta, l’Assessorato all’Ambiente interviene anche su Ungias Galante e Ungias Punta Moro. Nonostante la presenza delle telecamere e il continuo svuotamento da parte degli operatori, infatti, le batterie di cassonetti/isola a servizio degli utenti di quelle zone dell’agro, continuano a rappresentare punto di conferimenti scorretti a danno di tutti i cittadini virtuosi e rispettosi delle norme.



Solo nel mese in corso son circa 70 le persone sanzionate grazie alla presenza di telecamere a foto trappole nei pressi di quei punti di raccolta. Pertanto a partire da lunedi 9 maggio i cassonetti di Ungias/ Punta Moro verranno definitivamente rimossi. Al loro posto verrà posizionata una batteria itinerante che sosterà dalle ore 07:00 alle ore 12:00 sempre nella stessa posizione nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, sabato dalle ore 7 alle ore 12



Sempre a partire da lunedì 9 maggio anche l’oasi di Ungias verrà rimossa, i cassonetti verranno spostati presso il Piazzale del centro servizi di Ungias ( con apposito accesso pedonale dedicato) dove i residenti dell’agro che usufruivano della stessa potranno recarsi tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:00. I residenti o proprietari delle seconde case che ad oggi conferiscono nei cassonetti di Ungias Punta Moro e nell’oasi di Ungias/Galantè potranno utilizzare indistintamente i due nuovi sistemi di conferimento per tutte le frazioni di rifiuti domestici ( Carta, vetro, plastica, secco, umido).



Rimane comunque libero l’utilizzo, per chiunque, anche delle isole itineranti presenti in città. Il nuovo servizio è a disposizione dei soli residenti nell’agro ( non serviti dal porta a porta) che usufruivano dell’isola di Ungias Galantè e dei cassonetti di Ungias Punta Moro. L’amministrazione effettuerà a campione controlli in tal senso attraverso la Polizia Municipale e la Compagnia Barracellare. Tutti i regolarmente iscritti alla TARI, come da regolamento, potranno fruire dello sgravio del 60% sulla tassa se distanti piu’ di 500 mt dai nuovi punti di raccolta.



Nella foto: l'isola ecologica di Ungias, spesso oggetto di conferimenti fuori norma