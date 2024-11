S.A. 5 maggio 2022 Teatro per ragazzi: chiude la stagione “La Gallinella rossa” chiude la XXXII Stagione di teatro ragazzi organizzata dalla compagnia “La botte e il cilindro” in programma al Cine Teatro Astra di Sassari



SASSARI - Ultimo appuntamento al Cine Teatro Astra della 32° stagione di teatro per ragazzi “Famiglie a teatro” organizzata dalla compagnia La botte e il cilindro. Sul palco sabato 7 e domenica 8 maggio una nuova produzione in prima assoluta “La gallinella rossa” dedicata ad un target di giovanissimi spettatori dai 5 anni in su. Scritto e diretto da Pier Paolo Conconi lo spettacolo vede sul palco l’attrice Luisella Conti impegnata in un progetto che anche se potrebbe apparire un one woman show in realtà ha coinvolto nelle sue diverse fasi anche le altre attrici della compagnia Consuelo Pittalis e Margherita Lavosi.



«Da anni ormai il nostro lavoro di scrittura scenica e drammaturgica e di selezione linguistica è costruito attraverso un processo di gruppo – spiega Pier Paolo Conconi – ogni artista della compagnia può portare in questo modo il suo bagaglio di interessi e competenze nella fase di genesi creativa di ogni spettacolo. Questo è un arricchimento per ognuno di noi e ottimizza al tempo stesso il progetto artistico».



Con questo progetto si conclude una stagione molto importante per la compagnia. La botte e il cilindro che nella sua nuova sede al cine teatro Astra ha consolidato e ottimizzato il suo rapporto costruito in quarant’anni di lavoro continuativo con il pubblico sempre numerosissimo in sala.